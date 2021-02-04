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حوادث

اختنقوا بالغاز.. مصرع أب وابنته وإصابة زوجته بغيبوبه في أسيوط

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:17 ص
جثة
جثة
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إيهاب عمر
لقي زوج وابنته مصرعها واصيبت الزوجه بغيبوبه اثر  اختناقهم بغاز بمنزلهم بقرية جزيرة بهيج بأبنوب. 

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية جزيرة بهيج وفاة زوج وابنته واصابة زوجته باختناق نتيجة تسرب غاز بمنزلهم. 

على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والاسعاف وتبين من المعاينة مصرع  " سليمان. ي. ح" وابنته " فاطمه" وإصابة " ورده. م. أ" الزوجه غيبوبه. 

وقامت سيارات الإسعاف بنقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى أبنوب المركزي ونقل المصابه إلى مستشفى أسيوط الجامعي. 

تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.
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