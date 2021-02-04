ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

جريمة نكراء.. تحذير خطير من حزب الحريري بعد مقتل الناشط اللبناني لقمان سليم

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:04 ص
تحذير خطير من حزب
تحذير خطير من حزب الحريري بعد مقتل الناشط اللبناني لقمان سلي
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن قوى الأمن اللبناني عثرت على الناشط لقمان سليم مقتولًا برصاصتين في رأسه داخل سيارته في محافظة النبطية جنوبي البلاد.


ويأني ذلك بعد ساعات من خبر اختفائه، حيث كان عائدًا من نيحا الجنوبية إلى منزله إلا أنه فُقد الاتصال به، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.


ووفقا لـ "لبنان 24"، أصدر حزب "تيار المستقبل"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، بيانا أكد فيه مقتل الناشط ورأى فيه أن "اغتيال الباحث والناشط السياسي لقمان سليم في إحدى قرى الجنوب جريمة مدانة برسم الدولة والقوى المحلية المعنية بامن القرى الجنوبية بأنه جريمة نكراء.


واستنكر البيان "بأشد عبارات الاستنكار هذه الجريمة النكراء"، وحذر من "مخاطر العودة الى مسلسل الاغتيالات واستهداف الناشطين".


ودعا الحزب الجهات المختصة الأمنية والقضائية الشرعية في لبنان إلى العمل على كشف حقيقة اعتيال لقمان سليم بأسرع وقت.


وبحسب قناة "العربية"، كان اختفاء الناشط والكاتب الشيعي المعارض بشكل قوي لحزب الله قد أثار ضجة في لبنان، حيث فُقد الاتصال به منذ الثامنة مساء أمس، الأربعاء، خلال زيارته لمنزل صديقه في إحدى القرى جنوبي لبنان، حيث يتمتع حزب الله بسطوة كبيرة.


ورجح أصدقاء الناقد الشرس لحزب الله وقوع عملية خطف، أما العائلة فوجهت اليوم، الخميس، نداء استغاثة لأي شخص يعرف عنه شيئا.


أتى ذلك بعد أن نشرت رشا سليم على حسابها على فيسبوك وتويتر نبأ فقدان الاتصال بشقيقها بعد خروجه من منزل أحد أصدقائه في بلدة صريفا قضاء صور.


وكتبت في تغريدة فجر الخميس أن شقيقها لا يجيب على هاتفه منذ مساء أمس. وقد وجد الهاتف في خراج بلدة صريفا، مرميا في إحدى الحقول على طريق فرعي.


وهذا ما دفع عائلته والمقربين إلى ترجيح حصول عملية خطف تعرض لها الباحث والناشط والمعروف بمواقفه الاعتراضية ضد حزب الله.


يذكر أن سليم لطالما انتقد حزب الله وسلاحه، معتبرا أن أجنداته خارجية، تقدم مصلحة إيران على مصلحة لبنان، وما فتئ يعتبر أن الحزب يمارس سلطة القمع والرقابة على عقول مناصريه.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

سمير جعجع يهدد باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية لكشف ملابسات انفجار بيروت

المتهم حزب الله.. تحذيرات في لبنان من عودة الاغتيالات السياسية

مصادر لبنانية: الحريري أعد تشكيلة حكومية خالية من حزب الله

نريدها اليوم.. نصر الله يتحدث عن تشكيل حكومة لبنانية برئاسة الحريري

معارض لحزب الله.. العثور على ناشط مقتولا في سيارته جنوب لبنان

ترشيحاتنا

مصحوبة بـ كرات ثلجية..أمطار غزيرة تضرب كفر الشيخ.. شاهد

أحمد مجاهد: حالة وحيدة تدفعنا لإلغاء الموسم.. ولا يوجد سند رسمي لتصميم لوجو الدوري

بعد إصابته بجلطة حادة.. متوفى دماغيا ينقذ حياة 4 مرضى في السعودية والإمارات

الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات لرئيس الوزراء

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يشعل غضب جماهير الأهلي.. رئيس الجبلاية يعترف: أنا أهلاوي والجنايني يرد.. مدرب الزمالك يكشف كواليس الاعتداء بالضرب على ناشئ

اختنقوا بالغاز.. مصرع أب وابنته وإصابة زوجته بغيبوبه في أسيوط

Advertisements

الأرصاد: منخفض جوي اليوم وأمطار على 34 منطقة بالجمهورية

مطالب برلمانية بمنح متضرري عقار الدائرى المحترق شققا مجانية

ابرز تعديلاته 6 أشهر حبس و300 جنيه غرامة..البرلمان يناقش قانون المرور الأسبوع المقبل

بسبب السيول.. المرور تغلق طريق فيران - أبو رديس أمام السيارات

لحظات مرعبة.. سيدة تحذر السائقين من حيلة جديدة للخطف

في ذكرى ميلاده.. قصة نهاية حياة عماد عبد الحليم المأساوية على الرصيف

الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات لرئيس الوزراء

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يشعل غضب جماهير الأهلي.. رئيس الجبلاية يعترف: أنا أهلاوي والجنايني يرد.. مدرب الزمالك يكشف كواليس الاعتداء بالضرب على ناشئ

بعد سنوات من اعتزاله.. حسام غالي يرد على سؤال من خليفته في الملاعب؟

أخبار الفن.. حقيقة تدهور حالة حورية فرغلى.. المذيع العراقى يفتح النار على رانيا يوسف.. ممثلة ترغب فى الإنجاب بدون زواج

كيلو اللحمة بـ 60 جنيهاً.. ننشر أسعار اللحوم الحمراء بجميع أنواعها بالأسواق

فى ذكرى رحيله.. قصة حبس مجدى وهبة فى قضية مخدرات وعدد زيجاته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العالم يحيي اليوم العالمي للسرطان.. البداية تعود لعام 2000 وهذه قصته وأهدافه

باليورو وبعد الخصم .. تعرف على سعر فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها

في مثل هذا اليوم 4 فبراير .. حادثة قصر عابدين 1942 وإطلاق موقع فيسبوك