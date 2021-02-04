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فن

فى الذكرى الأولى لرحيلها.. المناضلة نادية لطفى صاحبة المواقف الوطنية

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:59 م
نادية لطفى
نادية لطفى
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أحمد إبراهيم
تحل اليوم، الخميس، الذكرى الأولى لرحيل الفنانة نادية لطفى، والتى قدمت العديد من الأعمال الفنية وأثرت الوسط الفنى بأعمالها، وكان أيضا لها دور وطنى وقومى.


ونرصد فى التقرير التالى الدور الوطنى والقومى الذى لعبته نادية لطفى.


ويمكن وصف الفنانة نادية لطفى بالمناضلة، وكان ما يميزها أنها كانت فنانة ملتزمة تملك أيضا مواقف وطنية وقومية ميزتها عن باقي الفنانات الأخريات مثل الفنانة فاتن حمامة التى كانت تهتم بفنها وبصورتها أمام جمهورها فقط لا غير.


نادية لطفى كانت تحتل مساحة لا ينافسها فيها أحد، وهى المساحة الوطنية والقومية، وأن تكون صاحبة موقف وتقدم لجمهورها صورة نموذجية للفنان الملتزم.


نادية لطفى كانت الفنانة الوحيدة التي تواجدت في بيروت  فى عام 1982 وقت الحصار الإسرائيلى للعاصمة اللبنانية، ورغم ذلك فهي لم تكن صاحبة بيانات وشعارات، لكنها كانت صاحبة مواقف على الأرض، وأعطت مثالا فريدا للفنان الملتزم بقضية بأن تواجدت وسط الفدائيين الفلسطين ومع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وسط الحصار، وهناك صورة شهيرة تجمع ياسر عرفات بالفدائيين والمرأة الوحيدة التى كانت متواجدة في الصورة هى نادية لطفى، ولم تكتف بذلك فقط بل قامت أيضا بنفسها بتصوير مجموعة من الأفلام والتسجيلات عن هذه الفترة.


وعن موقفها فى حرب 73 وحرب الاستنزاف عام 1969، فقد تواجدت نادية لطفي بشكل مباشر بمستشفى قصر العينى وكأنها تحولت إلى ممرضة محترفة، كما شاركت في فيلم تسجيلى بعنوان "جيوش الشمس" للمخرج شادى عبد السلام، وهو أيضًا تستحق التكريم عليه، مقترحا أن يتم إقامة متحف للفنانة نادية لطفى ليضم كل هذه الأفلام والتسجيلات والوثائق المتعلقة بمواقفها تلك. 
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