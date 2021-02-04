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أخبار البلد

وزيرة البيئة تعقد اجتماعا موسعا مع محافظ البحر الأحمر لمتابعة خطة الإدارة البيئية بالمحافظة

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:54 ص
صدى البلد
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حنان توفيق
وزيرة البيئة ومحافظ البحر الأحمر يتفقان على تنظيم حدث عالمى للترويج بشكل جديد لسياحة الغطس بالمحافظة ضمن حملة إيكو ايجيبت

واتفقا على أهمية تنفيذ الاشتراطات البيئية بالمشروعات السياحية للحفاظ على البيئة البحرية والشعاب المرجانية.

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الـحمر اجتماعا موسعًا لمتابعة خطة الإدارة البيئية للأنشطة البحرية بالمحافظة، وذلك بحضور عدد من القيادات المعنية بالوزارة والمحافظة. 

وقد تناول الاجتماع سبل تفعيل خطة الإدارة البيئية للأنشطة البحرية بالمحافظة من أجل دعم السياحة البيئية وتحويل البيئة إلى فرصة للاستثمار السياحى مع الحفاظ على ثرواتها الطبيعية لنا وللأجيال القادمة وذلك من خلال تنمية روافد السياحة البيئية مع ضبط الأنشطة السياحية وتطوير نظم إدارة المحميات الطبيعية بالمحافظة.

وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أهمية التنسيق بين قطاعى البيئة والسياحة لوضع معايير واشتراطات بيئية للأنشطة السياحية باعتبارها أهم المحاور تأثيرا على البيئة البحرية والشعاب المرجانية مع توفير الدعم الفنى للمستثمرين للتأكيد على أن التوافق البيئى فرصة لتحقيق مزيد من المكاسب لجميع الأطراف على المستوى الاقتصادى والبيئى مشيدة بالتعاون بين الوزارة والمحافظة وجمعية هيبكا فى إدارة منطقة صمداى بمحمية وادى الجمال كأحد نماذج مشاركة الإدارة البيئية مع الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال حماية البيئة مما أسفر عن نتائج ايجابية فى حماية المنطقة وتميزها سياحيا مع الحفاظ على استدامة مواردها.

كما اتفقت وزيرة البيئة مع محافظ البحر الأحمر على البدء فى الإعداد لإطلاق أنواع مختلفة من السياحية البيئية وخلق مقاصد جديدة لها بالمحافظة والترويج لها عالميا ضمن حملة إيكو ايجيبت للترويج لها عالميا.

كما تناول الاجتماع مناقشة عدد من المشروعات السياحية العاملة بالمحافظة ومدى التزامها بدراسات تقييم الأثر البيئى والتزامها بقانون البيئة، حيث أكدت وزيرة البيئة على التزام الوزارة بتقديم الدعم الفنى للمشروعات لتحقيق التوافق بين الجوانب الاقتصادية والبيئية بالمحافظة حيث اتفق الطرفان على أهمية تنفيذ الاشتراطات البيئية بالمشروعات السياحية للحفاظ على البيئة البحرية والشعاب المرجانية للحفاظ على سلامة الأنظمة البيئية و منع الممارسة العشوائية للأنشطة والذى يضمن حماية البيئة البحرية وجودة المنتج السياحى.

من ناحيته رحب محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى بوزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، وأشاد بتعاونها المستمر، والتنسيق المتواصل بين الوزارة والمحافظة، وأثنى على جهود الوزيرة لتطوير العمل البيئي وجعله فرصة حقيقية للتنمية، وخاصة أنشطة دعم السياحة البيئية. 

أشار محافظ البحر الأحمر، إلى أن المحافظة تتعاون بشكل مستمر مع جمعية هيبكا، والعديد من منظمات المجتمع المدنى لرفع وعي المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، والعمل على تغيير سلوكيات المواطنين.
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