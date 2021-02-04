محافـظ المنوفية: السبت انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية





أعلن الدكتور عادل عبدالمنعم مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية عن بدء الحملة القومية الأولى لعام 2021 للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع تحت رعاية محافظ المنوفية وذلك اعتبارا من السبت الموافق 6/2/2021 على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة.





وأوضح مدير مديرية الطب البيطري عن عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته علي الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.



