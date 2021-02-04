الأرصاد: اليوم بداية موجة من الأمطار الغزيرة على مختلف أنحاء الجمهورية.. فيديو

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إنه اعتبارا من اليوم، الخميس، وحتى يوم السبت المقبل، ستشهد الأحوال الجوية حالة من عدم الاستقرار، تصاحبها موجة من الأمطار الغزيرة على مختلف أنحاء الجمهورية، يصاحبها نشاط للرياح وملاحة جوية مضطربة.





وأضافت "إيمان" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "صباحنا مصرى المذاع على فضائية "الفضائية المصرية"، أنه سيكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم، الخميس، بقيم تتراوح بين 5 لـ 6 درجات على معظم الأنحاء، ويكون هناك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء.





وتابعت أنه بداية من أمس شهدنا حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، لافتة إلى أنها ستبدأ على غرب البلاد بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية على مطروح والسلوم وتمتد إلى الإسكندرية، بالإضافة إلى سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء مساء.





وأكدت أن حالة عدم الاستقرار مستمرة وستشمل معظم أنحاء الجمهورية بأمطار غزيرة إلى متوسطة وتصل إلى رعدية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه الحرى والقاهرة وشمال الصعيد ومدن القناة وجنوب سيناء.





وأوضحت أن أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليجي السويس والعقبة (شلاتين - مرسى علم - القصير - الغردقة - رأس غارب - الزعفرانة - الطور - رأس سدر - السويس - شرم الشيخ - سانت كاترين).





وأشارت إلى أن الأمطار على القاهرة الكبرى ستكون متوسطة وغزيرة ورعدية فى بعض المناطق، ومن المتوقع أن تسقط كرات البرد على بعض مناطق الدلتا اليوم الخميس.





وأشارت إلى أنه بالنسبة للمناطق الداخلية من القاهرة والوجه البحرى والصعيد تكون فرص الأمطار من متوسطة إلى غزيرة ورعدية على فترات من اليوم.



