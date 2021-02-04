سفير مصر بالمغرب يزور بعثة منتخب الرماية

توجه السفير أشرف إبراهيم، سفير جمهورية مصر العربية بالمغرب، صباح اليوم الخميس، بزيارة إلى مقر إقامة وفد الاتحاد المصري للرماية في المغرب للاطمئنان على حالة الرماة وأفراد البعثة المشاركين في النسخة الرابعة من بطولة الجائزة الكبرى للرماية.





وتشارك مصر ببعثة مكونة من 3 رماة هم أحمد زاهر وماجي العشماوي المؤهلين إلى أولمبياد طوكيو في رماية التراب، وكذلك الرامية سحر طلعت مصطفى.





ويشرف على البعثة إداريا مجدي لطفي والمدرب إليساندرو نيكوترا، كما يرافق البعثة اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية وبصفته مُعين من قبل الاتحاد الدولي للإشراف الفني علي إدارة هذه البطولة





وكان اللواء حازم حسني، في استقبال السفير أشرف إبراهيم، حيث عبر عن سعادته وتقديره لهذه الزيارة، التي تمثل دعما كبيرا لفريق الرماية المصري، مثمنا دور السفارة المصرية في المغرب لتوفير الراحة والأمان لأبناء مصر في الخارج بمختلف المجالات.





وقال حسني، إن المنتخب المصري يشارك بلاعبين مؤهلين إلى أولمبياد طوكيو، والبطولة بمثابة إعداد قوي وتوفر فرصة احتكاك قوية بالمدارس الأوروبية، لتأهيل الرماة المصريين الذين يستعدون للمشاركة في بطولة كأس العالم للرماية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 22 فبراير الجاري وحتى 5 مارس المقبل، على ميادين الرماية بنادي الصيد المصري بمدينة 6 أكتوبر.