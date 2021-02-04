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حوادث

تجديد حبس صفوان ثابت والسويركي لاتهامهما بتمويل جماعة الإخوان الإرهابية

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:45 م
حبس صفوان ثابت و
حبس صفوان ثابت و السويركي
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رامى المهدي

قرر قاضي التحقيقات، تجديد حبس صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية، المنتجة للألبان ومنتجاتها والعصائر المعبأة في مصر، وخالد الأزهري وزير القوى العاملة في حكومة هشام قنديل ورجل الأعمال الإخواني السيد السويركي مالك التوحيد والنور لاتهامهم بتمويل جماعة الاخوان الارهابية وذلك من خلال الفيديو كونفرانس.

 

وأسندت للمتهم اتهامات مشاركة.جماعة إرهابية  أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعماله.

 

كما أسندت جهات التحقيق  إليه عدة  جرائم منها تمويل جماعة ارهابية بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

 

وكانت قد ألقت الاجهزة الامنية، القبض على مالك سلسلة محلات التوحيد والنور، سيد رجب السويركي، بتهمة تمويل الجماعة الإرهابية.

 

جدير بالذكر أنه سبق محاكمة السويركي لاتهامه بإهانة العلم المصري بعد بيع فرع محلاته بالمهندسين احذية مرسوما على نعالها علم مصر.

 

وكانت النيابة العامة أحالت سيد السويركي صاحب محلات التوحيد والنور الي محكمة الجنح بتهمة اهانة علم مصر طبقا للقانون رقم 41 لسنة 2014 الذي اصدره الرئيس السابق عدلي منصور.

 

وفي يناير 2015 برأت محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار محمد فتحي، وسكرتارية محمد عبد الحكيم “السويركي” من تهمة إهانة علم مصر ووضعه على الأحذية المبيعة بالمحلات، وذلك في أولى جلسات المحاكمة.

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