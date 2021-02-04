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برلمان

برلمانية تسأل وزير الآثار عن الدور الفعلي لمكاتب تنشيط السياحة

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:06 م
وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
وجهت النائبة ايلاريا سمير العديد من التساؤلات لوزير السياحة عقب انتهائه من إلقاء بيانه، حيث تحدثت النائبة عن دور مكاتب تنشيط السياحة داخل مصر أو خارجها، وخاصة أن عددها كبير فعلى سبيل المثال هناك 12 مكتبًا داخل القاهرة والجيزة فقط، متسائلة هل هذه  المكاتب تقوم بدورها بشكل جاد ام تعد هذه المكاتب إهدار المال العام ؟

وطالبت النائبة بوجود شكل جديد لتسويق السياحة لأن الأسلوب المتبع لا يواكب تطورات العصر، ويجب الربط بين الوزارة والوزارات الأخرى لخلق مظاهر جديدة لجذب السياح.

وأشارت النائبة أن قطاع السياحة أصبح قطاع طارد للعمالة وليس جاذب لذلك يجب السرعة في إنشاء صندوق الأزمات لطمأنة العاملين في هذا القطاع.
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