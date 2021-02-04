برلمانية تسأل وزير الآثار عن الدور الفعلي لمكاتب تنشيط السياحة

وجهت النائبة ايلاريا سمير العديد من التساؤلات لوزير السياحة عقب انتهائه من إلقاء بيانه، حيث تحدثت النائبة عن دور مكاتب تنشيط السياحة داخل مصر أو خارجها، وخاصة أن عددها كبير فعلى سبيل المثال هناك 12 مكتبًا داخل القاهرة والجيزة فقط، متسائلة هل هذه المكاتب تقوم بدورها بشكل جاد ام تعد هذه المكاتب إهدار المال العام ؟





وطالبت النائبة بوجود شكل جديد لتسويق السياحة لأن الأسلوب المتبع لا يواكب تطورات العصر، ويجب الربط بين الوزارة والوزارات الأخرى لخلق مظاهر جديدة لجذب السياح.



