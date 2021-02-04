ودية مع الجعافرة ومعسكر مغلق.. الاتحاد السكندري يتسلح استعدادا للزمالك.





يخوض الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري مباراة ودية عصر اليوم الخميس، مع الجعافرة أحد فرق الدرجة الرابعة لتجهيز جميع اللاعبين وخصوصا العائدين م ن الإصابة بفيروس كورونا قبل مواجهة نادي الزمالك الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري المصري.





ويسعى حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول، لتجهيز جميع اللاعبين وتنفيذ بعض الجمل التكتيكية خلال اللقاء لتنفيذ المطلوب امام نادي الزمالك وتحقيق الفوز.





ويخضع اللاعبون والجهاز الفني والإداري والطبي بنادي الاتحاد السكندري لمسحة طبية جديدة للاطمئنان على صحتهم قبل اختيار القائمة النهائية للدخول في معسكر مغلق.



