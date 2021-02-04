لمدة شهر.. تعرف على المنشآت المهددة بالإغلاق في السعودية بسبب كورونا

فى إطار اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، و تزامنا مع ظهور مؤشرات لارتفاع المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في بعض مناطق المملكة، ولـ ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية احترازية مناسبة، أعلنت وزارة الداخلية السعودية، إيقاف جميع المناسبات والحفلات ويشمل ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لهذه الأغراض، لمدة 30 يوما قابلة للتمديد.









جاء هذا القرار بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن إجراءات مواجهة فيروس كورونا، ونظرًا لما تشهده دول العالم من ظهور موجة تفشي ثانية للفيروس؛ ولأهمية المحافظة على الصحة العامة وعدم ظهور موجة تفشي ثانية تؤدي لزيادة الضغط على المنشآت الصحية وصعوبة السيطرة على الجائحة.









وقررت وزارة الداخلية أنه وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية، لا يزيد الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية على 20 شخصا لمدة 10 أيام قابلة للتمديد، وإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية لمدة 10 أيام قابلة للتمديد، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها، والصالات والمراكز الرياضية، لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.









وأوضحت أنه تم تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية، لمدة 10 أيام قابلة للتمديد، مع عدم السماح لأي تجمهر ينتج عنها، وتكثيف الجهود الرقابية في تطبيق البروتوكولات والاحترازات من جميع الجهات، وتوزيع الصلوات على الجنائز في المقابر على جميع أوقات اليوم لتقليل أعداد المشيعين، وتجهيز أماكن للصلاة على الجنائز لتطبيق التباعد الاجتماعي، وتفريق أماكن الدفن في الوقت الواحد بمسافة 100 متر في المقبرة.









وأكدت أنه سيتم العمل بذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء هذا اليوم، الخميس، في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا.