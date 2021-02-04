وزير الآثار يكشف افتتاح 16 فندقا رغم أزمة كورونا ويشرح للنواب الاكتشافات الأثرية الجديدة

قال وزير السياحة خالد العناني أنه بالرغم من أزمة فيروس كورونا وتداعياتها عالميا، إلا أن قطاع السياحة قام بافتتاح 16 فندق 2613 غرفة فندقية بجنوب سيناء و مرسى علم والساحل الشمالي و مرسى مطروح.





واشار الوزير الى أن الاعتماد مخطط التنمية للهيئة العامة للتنمية السياحية من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية الذي عُقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء (2 يناير 2020 ، والانتهاء من تنفيذ المرحلة الحالية والتي تقع ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تمهيدًا لافتتاح قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات، بالإضافة إلى إنشاء محطة كهرباء قدرة 4 ميجا وات. د.الانتهاء من مشروعي تطوير منطقتي شيخ حمد والحواويش الأثريتين بسوهاج(جاهزتان للافتتاح).





ولفت إلى المشاركة في تطوير ميدان التحرير بالتعاون مع وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وقطاع الأعمال العام والتنمية المحلية ومحافظة القاهرة، والانتهاء من إقامة مسلة رمسيس الثاني بالميدان (9 فبراير 2020)، ونقل أربعة تماثيل للكباش من الأقصر 2 مايو ورفع كفاءة واجهة المتحف المصري بالتحرير والحديقة والأسوار وأعمال الإنارة (إبريل 2020).





و أشار وزير السياحة الي انتهاء الأعمال بمتحف عواصم مصر بالعاصمة الإدارية الجديدةو.انتهاء الأعمال بأول مصنع للمستنسخات الأثرية بالمشاركة (مزمع افتتاحه في2021)و .تقدم أعمال متحفي صالة 3 بمطار القاهرة الدولي(مزمع افتتاحهما فبراير 2021) و تقدم الأعمال بمشروع ترميم قصر محمد على بشبرا: نسبة التنفيذ بقصر الفسقية 76%، وتم الانتهاء من ترميم كشك الجبلاية "متوقع افتتاحهمأ منتصف 2021 " و الانتهاء من كشف وتجهيز مسار طريق الكباش بالأقصر وإزالة الإشغالات بالكامل "متوقع افتتاحه منتصف 2021 " ، تقدم الأعمال بمشروع خفض المياه الجوفية بمنطقة أبو مينا الأثرية: نسبة التنفيذ 62% "متوقع افتتاحه يونيو 2021 ".





و لفت تقدم الأعمال بمشروع تطوير المتحف اليوناني الروماني بالأسكندرية: نسبة التنفيذ 77% (متوقع افتتاحه أكتوبر 2021).





و شرح الوزير أبرز الاكتشافات الأثرية حيث تمت 31 يناير 2020: الإعلان عن الكشف عن ١٦ مقبرة عائلية بداخلها ٣٠ تابوتا تخص كبار كهنة المعبود جحوتي بمنطقة آثار الغريفة بالمنيا.





وقال في 12 فبراير 2020: الكشف عن ٨٣ مقبرة بمنطقة آثار كوم الخلجان بمحافظة الدقهلية.





و قال الوزير انه في 18 أبريل 2020: الإعلان عن الكشف عن مجموعة من التوابيت الحجرية والخشبية والأثاث الجنائزي بموقع جبانة الحيوانات والطيور المقدسة بمنطقة آثار سقارة و أضاف " في24 أبريل 2020: الإعلان عن الكشف عن تابوت خشبي من الأسرة السابعة عشر بالإضافة إلى مجموعة من الأثاث الجنائزي بمنطقة ذراع أبو النجا بالأقصر. 17مايو 2020 الكشف عن مقبرة فريدة ترجع للعصر الصاوي بمنطقة البهنسا بمحافظة المنيا





و قال "في يوليو2020: الكشف عن عدد من البلوكات الأثرية و التماثيل من الجرانيت الوردي بمنطقة ميت رهينة مستطردا سبتمبر2020: اكتشاف مقابر وعدد من التوابيت الحجرية وتماثيل الأوشابتى والتماثيل الخشبية والأوانى الكانوبية والتمائم بمنطقة الغريفة بتونا الجبل بالمنيا.





و قال في 3 أكتوبر2020 تم الإعلان عن الكشف عن 59 تابوتا خشبيا ملونا ومغلقا داخل آبار للدفن بمنطقة آثار سقارة في مؤتمر صحفي عالمي بحضور أكثر من 50 سفيرا 14نوفمبر 2020: الإعلان عن الكشف عن أكثر من 100تابوت خشبي ملون و40 تمثالا خشبيا للإله بتاح سوكر وعدد من تماثيل الأوشابتي والتمائم، و ٤ أقنعة من الكارتوناچ المذهب في مؤتمر صحفي عالمي حضره أكثر من 300 صحفي وإعلامي مصري وأجنبي.





و قال الوزير 16 يناير 2021 : الإعلان عن الكشف عن المعبد الجنائزي الخاص بالملكة نعرت زوجة الملك تتي، وآبار وتوابيت ومومياوات تعود إلى الدولة الحديثة وبردية طولها 14 متر وتماثيل أقنعة خشبية في منطقة آثار سقارة.





و في يناير 2021 الإعلان عن الكشف عن بقايا حصن روماني بأسوان. يناير 2021 : الإعلان عن الكشف عن ١٦ دفنة في مقابر منحوتة في الصخر، وعدد من المومياوات بمعبد تابوزيريس ماجنا بغرب الإسكندرية.





و كشف وزير الآثار الاثار المستردة فيما يلى:





ديسمبر 2019: وقف عملية بيع إلكترونية لآنية أثرية مصرية من الفخار، كان يعرضها أحد المواطنين للبيع في دولة التشيك، وتم التواصل مع السلطات وإيقاف البيع وتم تسليم الآنية للسفارة المصرية في التشيك.





يناير 2020: استرداد 450 قطعة أثرية من إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة بناء على مبادرة كريمة من حاكم إمارة الشارقة الشيخ سلطان القاسمي.





18 نوفمبر 2020: تسليم سفراء المملكة العربية السعودية، وجمهورية الصين الشعبية، والهند مجموعة عملات تخص دولهم تم مصادرتها بالمنافذ المصرية.





• نوفمبر 2020: استرداد لوحة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية كانت تعرض للبيع في إحدى صالات المزادات في نيويورك.





• نوفمبر 2020: استردر غطاء تابوت خشبي يعود للعصر المتأخر من إيطاليا.



