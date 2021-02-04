تهديد إثيوبي لـ السودان في حال عدم الاستجابة لدعوات الحل الودي لقضية الحدود

هدد سفير أديس أبابا لدى الخرطوم، بيتال أميرو، اليوم الخميس، بأن إثيوبيا ستعمل على الخيارات التي تناسبها في حال عدم استجابة السودان لدعوات الحل الودي والسلمي لقضية الحدود، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز"، في نبا عاجل لها.





وكانت السلطات السودانية قد منعت سفير إثيوبيا بيتال أميرو، من المغادرة عبر الحدود البرية بين البلدين، في ظل التوتر الأمني على الشريط الحدودي.





وفي وقت سابق، أكد المجلس السيادي السوداني، أنه لن يفرط في أي شبر من الأراضي السودانية الواقعة على الحدود الإثيوبية.





وشدد المجلس في تصريحات صحفية على أن بلاده تؤمن بالحل السلمي مع إثيوبيا، وأن خيار الحرب مع "أديس أبابا" بعيد.





كما أكدت وزارة الخارجية الإثيوبية، الثلاثاء، على حرص أديس أبابا على حل النزاع الحدودي مع السودان بالطرق السلمية والدبلوماسية.



