سميرة عبد العزيز تكشف حقيقة خلافها مع محمد رمضان.. فيديو

وقالت الفنانة سميرة عبد العزيز، أنا لم أرَ محمد رمضان غير مرة واحدة فى مهرجان اسكندرية السنيمائى فى بداية حياته المهنية.

وأضافت، لا يوجد خلافات بينى وبين أحد من الفنانين وتربطنى علاقة طيبة مع الكل وأحب الجميع.

وحلت الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز، ضيفة على موقع صدى البلد الإخباري في ندوة خاصة، تحدثت خلالها عن كواليس اختيارها بالتعيين في عضوية مجلس الشيوخ، والدور الذي ستقوم به داخل المجلس النيابي.





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كما تطرقت خلال حديثها إلى العديد من القضايا المهمة على الصعيد الفني، ومدى تأثير وأهمية الفن في المجتمع، وتصورها لما قد تشهده الفترة المقبلة من تغيرات.





وأكدت الفنانة أهمية المسرح المصري، ودعمه مستقبلا، ليعود إلى سابق عهده، بالإضافة إلى حديثها عن بعض كواليس أعمالها الفنية التي تكشف عنها لأول مرة.





وعبرت عن فخرها بالمشاركة في العرض المسرحي "الوصية" على خشبة المسرح القومي، الذي يعتبر ملحمة وطنية في حد ذاته، عن استشهاد الجندي محمد المعتز رشاد، أحد مقاتلى القوات المسلحة البواسل، والذى استشهد بمدينة رفح عام 2015 وكانت قصته ملهمة ومؤثرة لذلك تحولت لملحمة بطولية يتعلم منها الأجيال دروسا في الوطنية وحب الوطن والانتماء والتضحية من أجله.