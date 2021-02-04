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برلمان

هالة زايد: تطوير 1500 وحدة صحية خلال السنة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:00 م
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
قال الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان أنه سيتم تطوير 1500 وحدة صحية خلال السنة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، موضحة أنه سيتم تطوير جميع الوحدات الصحية خلال 3 سنوات.

وأشارت الدكتور هالة زايد إلى أنه سيتم خلال مبادرة حياة كريمة والتي تنفذ خلال العام الأولي في 51 مركزًا سيتم خلال تطوير المستشفيات المركزية أيضًا وعدم الاكتفاء بالوحدات الصحية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، والتي يعرض خلال الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء (مصر تنطلق 2018-2020).

كانت اللجنة العامة لمجلس النواب، قد قررت في أول اجتماع لها ، برئاسة المستشار حنفي جبالي، عقب تشكيلها، استدعاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية.

واستمع مجلس النواب حتى الآن للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 24 وزيرًا من الحكومة ويواصل خلال جلساته المقبلة الاستماع لباقي الوزراء.
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