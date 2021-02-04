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أخبار العالم

بعد تشديد الإجراءات.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا بـ السعودية

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:14 م
ارتفاع جديد في إصابات
ارتفاع جديد في إصابات كورونا بـ السعودية
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دعاء أبوهشيمة
سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الاخيرة. 

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 303 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 369248 حالة.

وقالت الوزارة السعودية إنه تم تسجيل 297 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 360697 حالة.

وأكدت الصحة السعودية تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6389 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2162 والحالات الحرجة 395 حالة.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، إيقاف جميع المناسبات والحفلات في قاعات الحفلات وصالات الأفراح، وذلك ضمن جهود المملكة في مكافحة تفشي فيروس كورونا. 

وقال مصدر مسئول بالوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "وشمل ذلك حفلات الزواج واجتماعات الشركات وما في حكمها وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لهذه الأغراض وأن يكون ذلك لمدة 30 يومًا".

وأضاف: "مع عدم الإخلال بما ورد في البند الأول، لا يزيد الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عن  20 شخصًا وذلك لمدة 10  أيام قابلة للتمديد".

وتابع المصدر: " كما تقرر إيقاف كافة الأنشطة والفعاليات الترفيهية وذلك لمدة  10  أيام قابلة للتمديد، إضافة إلى إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها، والصالات والمراكز الرياضية، وذلك لمدة 10  أيام قابلة للتمديد".
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