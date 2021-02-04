تخطت الـ 15 ألف كاتب.. تفاصيل مبادرة شبابية لدعم الكتاب المبتدئين

أنشأ عدد من الشباب مبادرة لدعم الكتاب المبتدئين بهدف تكوين رابطة واسعة من الموهوبين في الكتابة الذي وصل عددهم حتى الآن إلى ما يزيد على 15 ألف كاتب ليحول مباردة الشباب المؤسسين من مجرد حلم إلى أرض الواقع.





يوضح حسن محمد، مؤسس المبادرة، والطالب بكلية التربية الرياضية، جامعة الإسكندرية، أن عدد الكتاب زاد مع فترة كورونا خاصة في محافظتي الجيزة والإسكندرية، حتى انطلقت المبادرة من المحافظة الثانية من خلال شاب طموح في مساعدة نفسه وغيره لتطوير المهارات الكتابية وكل ما يحتاجه الكاتب، وللتأثير بشكل أكبر عمل الطالب العشريني على تكوين فريق شارك في تأليف أكثر من 15 اصدارا يتم التعاون بعد ذلك مع دور للنشر.





توفر المبادرة خدمات مجانية متعددة، أبرزها: ورش لتنمية الكتابة، و مسابقات أسبوعية وشهرية لتحفيز الكاتبين، وموقع إلكتروني لنشر الكتب الإلكترونية، وآخر الإصدارات الورقية، في عدد من لجان للخواطر وأخرى للقصص وثالثة للشعر لمتدربين وكتاب وناشرين ومصححين إضافة إلى مترجمين ونقاد.



