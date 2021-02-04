مصرع طفل أسفل عجلات جرار بمقطورة بسبب عود قصب في سوهاج

لقي طفل مصرعه إثر سقوطه أسفل عجلات جرار بمقطورة محمل بالقصب، عقب تسلله لسحب عود قصب منه، على طريق سوهاج نجع حمادي السريع بناحية أولاد يحيى الحاجر بمركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بمصرع طالب أسفل عجلات جرار بمقطورة محمل بالقصب على الطريق سوهاج نجع حمادي السريع الشرقي بناحية أولاد يحيى دائرة المركز.





وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات والفحص مصرع الطفل "محمد ع ب"، ١٠ سنوات، تلميذ، ويقيم بناحية أولاد يحيى الحاجر، أسفل عجلات جرار بمقطورة محمل بمحصول القصب بذات الناحية.





تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دارالسلام المركزي.



