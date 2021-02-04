ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع طفل أسفل عجلات جرار بمقطورة بسبب عود قصب في سوهاج

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:14 م
صدى البلد
Advertisements
أنغام الجنايني
لقي طفل مصرعه إثر سقوطه أسفل عجلات جرار بمقطورة محمل بالقصب، عقب تسلله لسحب عود قصب منه، على طريق سوهاج نجع حمادي السريع بناحية أولاد يحيى الحاجر بمركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.


وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بمصرع طالب أسفل عجلات جرار بمقطورة محمل بالقصب على الطريق سوهاج نجع حمادي السريع الشرقي بناحية أولاد يحيى دائرة المركز. 

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات والفحص مصرع الطفل "محمد ع ب"، ١٠ سنوات، تلميذ، ويقيم بناحية أولاد يحيى الحاجر، أسفل عجلات جرار بمقطورة محمل بمحصول القصب بذات الناحية.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دارالسلام المركزي.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
مصرع طفل أسفل عجلات جرار بمقطورة بسبب عود قصب في سوهاج
مصرع طفل أسفل عجلات جرار بمقطورة بسبب عود قصب في سوهاج
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الجينز الكاجوال.. ريهام أيمن بإطلالة تكشف رشاقتها.. شاهد

بفستان أنيق .. ديانا حداد تستعرض رشاقتها على إنستجرام

بجمبسوت مختلف ولوك جديد.. هنا الزاهد تبهر متابعيها على إنستجرام