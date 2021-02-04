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توك شو

أمطار غزيرة يصاحبها برق ورعد في الدقهلية.. شاهد

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:16 م
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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البهي عمرو
عرضت "قناة تن" مقطع فيديو يوضح تعرض محافظة الدقهلية لـ أمطار غزيرة، وبرق ورعد.

وتوقفت حركة الصيد ببحيرة المنزلة خوفا من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التى ضربت المحافظة وخلت إلى الأسواق التجارية.

تشهد الأحوال الجوية اعتبارا من اليوم، الخميس، وحتى يوم السبت المقبل، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تصاحبها موجة من الأمطار الغزيرة على مختلف أنحاء الجمهورية، يصاحبها نشاط للرياح وملاحة جوية مضطربة.

وأعلنت الأرصاد الجوية، أنه سيكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم، الخميس، بقيم تتراوح بين 5 لـ 6 درجات على معظم الأنحاء، ويكون هناك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، تكون توزيعة الأمطار، كالتالي:

- أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليجي السويس والعقبة ( شلاتين - مرسى علم - القصير - الغردقة - رأس غارب - الزعفرانة - الطور - رأس سدر - السويس - شرم الشيخ - سانت كاترين).


 - أمطار غزيرة إلى متوسطة على بعض مناطق من محافظات السواحل الشمالية ( مطروح - الاسكندرية - دمياط - بورسعيد - العريش) والوجه البحري ( البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية ) ومدن القناة ( الاسماعيلية والسويس)، وجنوب البلاد ( الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا -  الأقصر) 

- أمطار متوسطة إلى غزيرة  على مناطق من ( القاهرة - الجيزة - القليوبية) تكون رعدية أحيانا.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: 

العظمى الصغرى

القاهرة 19 13
الاسكندرية 18 11
وادى النطرون 19 13
طنطا 20 12
شبين الكوم 19 13
دمنهور 19 12
بلطيم 19 12
مطروح 18 13
السلوم 17 09
سيوة 19 08
بورسعيد 20 13
دمياط 19 13
الزقازيق 20 13
المنصورة 19 13
الاسماعيلية 20 12
السويس 20 13
العريش 21 13
رفح 20 13
رأس سدر 19 10
نخل 24 05
نويبع 22 16
طابا 22 13
كاترين 16 04
الطور 21 11
شرم الشيخ 25 16
الغردقة 25 13
مرسى علم 26 14
الفيوم 20 10
بنى سويف 21 10
المنيا 20 07
أسيوط 20 06
سوهاج 21 09
قنا 22 10
الأقصر 23 10
أسوان 23 11
ادفو 23 10
أبوسمبل 23 10
الوادى الجديد 21 06
شلاتين 26 18
ابو رماد 24 18
حلايب 25 21
رأس حدربة 25 20

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