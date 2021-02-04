أمطار غزيرة يصاحبها برق ورعد في الدقهلية.. شاهد





وأعلنت الأرصاد الجوية، أنه سيكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم، الخميس، بقيم تتراوح بين 5 لـ 6 درجات على معظم الأنحاء، ويكون هناك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، تكون توزيعة الأمطار، كالتالي:





- أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليجي السويس والعقبة ( شلاتين - مرسى علم - القصير - الغردقة - رأس غارب - الزعفرانة - الطور - رأس سدر - السويس - شرم الشيخ - سانت كاترين).





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- أمطار غزيرة إلى متوسطة على بعض مناطق من محافظات السواحل الشمالية ( مطروح - الاسكندرية - دمياط - بورسعيد - العريش) والوجه البحري ( البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية ) ومدن القناة ( الاسماعيلية والسويس)، وجنوب البلاد ( الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر)





- أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من ( القاهرة - الجيزة - القليوبية) تكون رعدية أحيانا.