"ولا في الأحلام".. أغنية جديدة لـ وائل جسار

يطرح وائل جسار أغنية بعنوان "ولا في الاحلام" والتي صدرت بشكل رسمي عبر قناة الشركة المنتجة لايف ستايلز ستوديوز على يوتيوب.

الحب، الغزل، وأجمل أحاسيس الغرام ترجمها وائل في هذا العمل الجميل الكفيل في أن يدخل من يشاهده بحالة من الفرح والعشق ، ولتكتمل الصورة، قام المخرج فادي حداد بتصوير فيديو كليب مميز لهذه الأغنية أشبه بفيلم هوليوودي قصير، فيه كم عالي من الجماليات المرئية، أضاء فيها على منطقة طبيعية مميزة في لبنان، وقدم وائل الممثل الباهر في قصة حب رومانسية.

تدور قصة الفيديو كليب حول صحافية جميلة تأتي لتصوير تقرير مع وائل في منزله فيقع في حبها ويقرر ان يقدم لها جولة كاملة على المنطقة التي يعيش فيها ليكسب ودها.

يقول جسار انه سعيد جدًا بهذا التعاون وبهذه الأغنية التي احبها كثيرًا، وتمنى ان تنال اعجاب الجمهور شاكرًا لايف ستايلز ستوديوز .. مشيرًا إلى ان هذا العمل ويأتي هذا العمل كتعاون ثانٍ لي مع شركة لايف ستايلز ستوديوز بعد "ما تغيبش ثواني"، العمل الذي حقق نجاحًا باهرًا مع ملايين المشاهدات وانتشارًا واسعًا، وكانت بداية لثنائية يبدو انها ستقدم الكثير للمكتبة الموسيقية العربية ، هذا وسيتم عرض الفيديو كليب عبر باقة من اهم المنصات الرقمية، التلفزيونية والإذاعية.

"ولا في الاحلام" من كلمات أحمد قطوط، الحان احمد زعيم، توزيع موسيقي شريف منصور، ميكس وماستر محمد جوده.