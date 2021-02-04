تفاصيل أول فيزا لا تلامسية في مصر صديقة للبيئة

لأول مرة في مصر، أعلن كريدي اجريكول مصر بالتعاون مع شركة چى آند دى (G + D) اصدار اول بطاقات لا تلامسية صديقة للبيئة.





ويأتي ذلك في إطار إستراتيجية البنك لتحقيق الاستدامة وتعزيز لمسؤوليته المجتمعية والمساهمة في الجهود العالمية المتواصلة للتخفيف من آثار تغير المناخ، ومواكبة العصر في تقديم منتجات تحافظ على البيئة ويأتي ذلك بالاتساق مع توجه شركة چى آند دى (G + D) على ابتكار وتطوير بطاقاتها باستمرار من خلال تصميمات فريدة وحلول تأمين متطورة.







والبطاقات الجديدة مصنوعة من حمض اللاكتيك (PLA) الذي يتم الحصول عليه من مواد نباتية، وتوفر هذه المادة مزايا بيئية كبيرة مقارنة بالبطاقات التقليدية المصنوعة من البلاستيك، وهي معتمدة من الهيئات العالمية ولا ينتج عنها أي مخلفات ضارة بالصحة العامة في أي مرحلة من مراحل استخدامها أو حتى عند التخلص منها في حالة تجديد البطاقة أو استبدالها.







ويقول \ولي الدين لطفي، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال ببنك كريدي أجريكول مصر: "منذ تأسيسه عام 2006 نجح كريدي أجريكول مصر في أن يلعب دورًا أساسيا على الساحة الاقتصادية، كنموذج للبنك الأوروبي في مصر؛ حيث يحرص على مزج خبرته العالمية والمحلية لخدمة عملائه ولدعم التنمية المستدامة، بالاتساق مع رؤية مصر في تحقيق الشمول المالي، وذلك في إطار استراتيجية البنك التي تهدف الي تحقيق الاستمرارية عن طريق الابتكار والتطور المتواصل".







وأضاف "لطفي": "يلتزم كريدي أجريكول مصر بما أقرته اتفاقية باريس للمناخ من تقليل الانبعاثات الكربونية، لذلك نعمل علي استخدام المواد الصديقة للبيئة والتي تقلل من آثار الاحترار العالمي، كما أن المقر الرئيسي لبنك كريدي أجريكول مصر أول المباني الخضراء الحاصلة على شهادة LEED البلاتينية في مصر وشمال أفريقيا".