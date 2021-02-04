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برلمان

الصحة: مصر نجحت في الحصول على 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا خلال 2021

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:53 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح عدسة خالد مشعل
قالت د. هالة زايد وزيرة الصحة  أن مصر نجحت بعلاقاتها الدولية الجيدة  في ابرام اتفاقيات للحصول على 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا خلال 2021  رغم التحدي الذي واجهته الدول في انتاج اللقاحات.

وأكدت وزيرة الصحة خلال كلمتها فى الجلسة العامة للبرلمان أن ذلك حدث بعد التنسيق مع  الاتحاد الدولي للامصال " جافي ".

وقالت :وصلت الشحنة الثالثة اليوم ، ونحن اول دولة افريقية تستقبل جرعات مضيفة نتعامل بنظام مميكن بنسبة 100%.

وأوضحت وزيرة الصحة أن ما شهدناه صفحة جديدة من تاريخ الطب فى مصر ، قائلة : " اعزي الزملاء  و اسرهم و أطالب من يقفون في خط  المواجهة  الصمود و اتخاذ الإجراءات الاحترازية ، مضيفة :"  مصر تضرب مثلا يحتذي به في العالم كله".
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