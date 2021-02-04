دون نزع الكمامة.. صيحات للمكياج جديدة لعام 2021

تغير المكياج كثيرا بعد خروجنا تدريجيًا من الحجر الصحي وقد تكون الفتيات متحمسات لرؤية ما يخبئه لنا العام الجديد. بينما أصبح الكثير منا مرتاحين لفكرة عدم وجود مكياج أو أقل، إلا أن هناك العديد من الأشخاص الآخرين الذين ما زالوا ينتظرون فرصة استخدام فرش المكياج الخاصة بهم للحصول على هذا المظهر الفائق الجمال.





في العام الماضي، أصبحت أقنعة الوجه إلزامية؛ لكنها غطت نصف وجوهنا فقط. ويمكن أن تكتشف ما يخبئه لك عالم الجمال في عام 2021 ، والاتجاهات الجديدة ل لمكياج





فهذا العام، سيكون التركيز على العيون والرموش فأن استخدام الرموش الصناعية بما في ذلك الماسكارا الجريئة والملونة سيشهد ارتفاعًا."

و"أصبح مكياج العيون الآن أكثر تجريبية مع الاستخدام المتزايد للألوان الجريئة والمزدوجة مع درجات اللون المعدني، سوف يرتفع بيع أدوات تحديد العيون والماسكارا حيث يميل المستهلكون إلى عادة ارتداء القناع."





فكر في كحل القطط الملون، والماسكارا الجريئة والكثيفة ، والتجاعيد المستوحاة من الستينات وهو الشيء الذي جعل الناس يستثمرون في أصناف إما مقاومة للتلطخ أو مقاومة للماء ، أكثر من أي وقت مضى.









"عندما يتعلق الأمر بمكياج العيون ، فإن التوقعات الأساسية للفئة هي الحصول على منتجات تدوم طويلًا ومقاومة للتلطخ وسهلة التطبيق والإزالة.



