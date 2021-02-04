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فن

هالة فاخر وخالد عليش وعابد عناني أحدث المنضمين لـ الطاووس

الخميس 04/فبراير/2021 - 05:12 م
صدى البلد
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محمد نحلة

انضم مؤخرا كل من الفنانة القديرة هالة فاخر وخالد عليش وعابد عناني، إلى كتيبة أبطال مسلسل الطاووس"، بطولة جمال سليمان، والمقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2021.

 

ويعكف المخرج رؤوف عبد العزيز حاليا على تصوير مسلسله الجديد "الطاووس"، للعرض خلال الموسم الرمضاني القادم بعد أن قطع شوطا كبيرا في العمل خلال الأسابيع الماضية منذ انطلاق التصوير.

 

وشهد المسلسل الجديد مبادرة مميزة من مخرج العمل، حيث اختار المخرج رؤوف عبد العزيز 5 مواهب شابة على مدار الأشهر الماضية من خلال عروض مسرحية وأكاديميات الفنون والأعمال المختلفة وتابعهم في أكثر من عمل وتأكد من موهبتهم واختارهم لأدوار مميزة في العمل الجديد والمفاجأة الكبرى أنه سيمنحهم أدوار كبيرة وليست مشاهد محدودة ليعمل على ضخ دماء جديدة في الدراما التليفزيونية معتمدة على الموهبة الفنية فقط.

 

يشار إلي أن مسلسل الطاووس، بطولة جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد، الي جانب مجموعة من الشباب الصاعد وهم يوسف الأسدي ريم المصرى وشيريهان الشاذلى ومينا نبيل و وجورج أشرف.


العمل سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.


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