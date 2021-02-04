وزيرة الصحة: تعاقدنا مع الاتحاد الدولي للأمصال على 40 مليون جرعة من لقاح كورونا

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن التعاقد مع الاتحاد الدولي للأمصال على 40 مليون جرعة لقاح فيروس كورونا.





وأشارت في كلمتها أمام الجلسة العامة للبرلمان، إلى أن مصر استقبلت اليوم الدفعة الثالثة من اللقاح الصيني التي تم التعاقد عليها، لاسيما وأن مصر أول دولة أفريقية تحصل عليه.





وأعلنت الوزيرة، عن الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية، مؤكدة الحرص التام على وصول اللقاح لكل المصريين.





وكشفت عن تفاصيل مبادرة توفير 100 مليون جرعة لقاح لمصر تتناول كافة التعاقدات لوصول اللقاح لكل الشعب المصري.





وحرصت الوزيرة على عرض صور العقود على شاشة القاعة الرئيسية لمجلس النواب، والتي وقعتها مصر مع العديد من الجهات الدولية والشركات لشراء لقاحات كورونا.





وقالت وزيرة الصحة: نحمد الله كل الفرق والوفود التي شاركت في بطولة كأس العالم لليد عادت إلى بلادها بصفر إصابات بفيروس كورونا.





وأوضحت أن مصر نجحت بعلاقاتها الدولية في إبرام اتفاقيات للحصول على 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا خلال 2021، على الرغم من التحدي الذي واجه الدول في إنتاج اللقاحات.