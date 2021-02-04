ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

وزيرة الصحة: تعاقدنا مع الاتحاد الدولي للأمصال على 40 مليون جرعة من لقاح كورونا

الخميس 04/فبراير/2021 - 05:19 م
الدكتورة هالة زايد،
الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان
Advertisements
فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح عدسة خالد مشعل
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن التعاقد مع الاتحاد الدولي للأمصال على 40 مليون جرعة لقاح فيروس كورونا.

وأشارت في كلمتها أمام الجلسة العامة للبرلمان، إلى أن مصر استقبلت اليوم الدفعة الثالثة من اللقاح  الصيني التي تم التعاقد عليها، لاسيما وأن مصر أول دولة أفريقية تحصل عليه.

وأعلنت الوزيرة، عن الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية، مؤكدة الحرص التام على وصول اللقاح لكل المصريين.

وكشفت عن تفاصيل مبادرة توفير 100 مليون جرعة لقاح لمصر تتناول كافة التعاقدات لوصول اللقاح لكل الشعب المصري.

وحرصت الوزيرة على عرض صور العقود على شاشة القاعة الرئيسية لمجلس النواب، والتي وقعتها مصر مع العديد من الجهات الدولية والشركات لشراء لقاحات كورونا.

وقالت وزيرة الصحة: نحمد الله كل الفرق والوفود التي شاركت في  بطولة كأس العالم لليد عادت إلى بلادها بصفر إصابات بفيروس كورونا.

وأوضحت أن مصر نجحت بعلاقاتها الدولية في إبرام اتفاقيات للحصول على 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا خلال 2021، على الرغم من التحدي الذي واجه الدول في إنتاج اللقاحات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أستاذ كبد يكشف تفاصيل مهمة عن تعاقد مصر على لقاحات كورونا

20 مليون جرعة.. الصحة: أجرينا اتفاقا مع التحالف الدولي للأمصال لتوفير لقاح كورونا

برلمانية تشيد بتوجيهات الرئيس السيسي بتوفير لقاح كورونا مجانا للمواطنين

أحمد موسى يفحم قنوات الإخوان: أردوغان جايب 50 مليون جرعة من لقاح الصين

نائب: تكليفات الرئيس بتوفير لقاح فيروس كورونا مجاناً انتصار كبير لحقوق الإنسان في الصحة

الصحة: اتفاقيات دولية لتصنيع لقاح كورونا الصيني في مصر .. فيديو

ترشيحاتنا

صورها أثناء العلاقة الجنسية.. حجز دعوى تعويض 10 ملايين جنيه لصالح ربة منزل ضد زوجها

خالد الغندور يفاجئ الأهلاوية قبل ساعات من مواجهة الدحيل القطري

الأهلي ضد الدحيل.. حسين ياسر المحمدي: مباراة بين الخبرة والطموح

لا تغفليها.. أعراض تحذيرية لسرطان الجهاز التناسلي

بـ الجينز الكاجوال.. ريهام أيمن بإطلالة تكشف رشاقتها.. شاهد

"يشبه فريق مصري".. تصريح مثير من فرج عامر بشأن مباراة الأهلي والدحيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سائق هيونداي يفقد السيطرة على HYUNDAI AX-1 أثناء اختبارها.. صور

طرق مبتكرة لتقديم النقود كهدية.. صور

أسرع علاج طبيعي للأنيميا