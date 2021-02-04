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رياضة

رونالدو يستعرض مهاراته بالكرة

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:19 م
رونالدو
رونالدو
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.مصطفى كرم

حرص كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفينتوس الإيطالي على استعراض مهاراته بالكرة أثناء قيامة بالتدريب مع فريقه.


ونشر كريستيانو فيديو عبر حسابه بمواقع الاجتماعي انستجرام وهو يقوم بتنطيط الكرة.


يذكر أن فريق يوفنتوس توج بلقب السوبر الإيطالي بعد فوزه على نابولي بهدفين دون رد.


وأحرز كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، الهدف الأول لفريقه، خلال الدقيقة 64 من زمن اللقاء، لينفرد بالرقم القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في كرة القدم برصيد 760 هدفًا.


وسجل ألفارو موراتا الهدف الثاني في الدقيقة 90+5. وشهدت المباراة إهدار ركلة جزاء من جانب نادي نابولي، بعدما أضاع لورينزو إنسيني ضربة الجزاء في الدقيقة 79 من عمر اللقاء.


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وتعد البطولة هي التاسعة لفريق ليوفينتوس والأولي لبيرلو كمدرب.

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