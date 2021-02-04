رئيس البرلمان يطالب النواب بعدم الاستفاضة في الحديث عن المستشفيات

دعا المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، أعضاء المجلس إلي اختصار كلماتهم دون الإطالة فيها، مؤكدًا أن عدم التكرار يفيد المتكلم أكثر من غيره، قائلًا "تضيعون الوقت.. وتشهدون علي أنفسكم".





جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لإلقاء الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة بيانها عن الفترة 2018- 2020.





وقال جبالي: "بمجرد وصول الفكرة فإن الكلمة تنتهي"، مشيرًا إلي أن النواب الذين يطلبون مدد زيادة لاستكمال كلماتهم "بيصعبوا علي نفسهم".





وطالب رئيس مجلس النواب، الأعضاء، بعدم الاستفاضة في الحديث عن مواقع المستشفيات، ووجه حديثه إلي أحد النواب بقوله: " طلبت ربع الثانية 5 آلاف مرة".





ودعا رئيس المجلس، أعضاء مجلس النواب إلي الاختصار في حديثهم قائلًا : رتبت الأولويات، محدش يرفع أيده، لا أريد مخالفة اللائحة.