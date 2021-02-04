خلال تفقده الكلية الحربية.. الرئيس السيسي: كل أسرة قدمت شهيدا تستحق التحية

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي ب أسر الطلبة المستجدين بالكلية الحربية خلال تفقده الانشطة التدريبية لطلبة الكلية الحربية، صباح اليوم.





وقال الرئيس السيسي في فيديو نشاط الرئيس اليوم، والذي اذاعته قناة " دي إم سي"،:" أنا واقف مع اسرة الطالب جورج وهذه الأسرة قدمت شقيق جورج شهيد، وكل اسرة قدمت شهيد او مصاب تستحق التحية، وهذه الأسرة لم تتردد في تقديم ابنها الآخر لحماية مصر، ومصر لن تضيع ابدا".





ومن جانبه قال ولي امر أحد طلاب الكلية الحربية، موجها حديثه للرئيس السيسي، :" مصر بيك ياريس فوق الدنيا كلها".





وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأنشطة التدريبية للطلبة الجدد بالكلية الحربية والتقى أسرهم.





وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام صباح اليوم بجولة تفقدية للكلية الحربية رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.





وشاهد الرئيس التدريبات لطلبة الكلية الحربية والطلبة المستجدين من الدفعة ۱۱۷ حربية وما يعادلها من الكليات والمعاهد العسكرية، والتي بدأت بأنشطة رياضية تضمنت تمرينات الكفاءة البدنية والدراجات الهوائية أظهرت مدى ما يتمتع به طلبة الكلية الحربية من قدرات بدنية عالية ومدى ما وصل إليه الطلبة المستجدون من مستوى انضباط راقٍ خلال فترة الإعداد العسكري.

كما شاهد الرئيس عددا من الأنشطة التدريبية المتنوعة تضمنت قفزة الثقة والغطس وفك وتركيب الأسلحة تحت الماء، وأظهرت مدى ما يتمتع به الطلبة من مهارة قتالية عالية وثقة بالنفس.





كما تفقد الرئيس كذلك عددا من ميادين التدريب المطورة والموانع المختلفة وميادين الفروسية وحلقات الاشتباك وشاهد عددا من أنشطة شد المركبات بواسطة الحبال والتسلق بالحبال أظهرت مدى الجرأة والكفاءة البدنية العالية التي يتمتع بها الطلبة المستجدون.





والتقى الرئيس بعدد من أسر واهالي الطلبة المستجدين أثناء زيارتهم لأبنائهم بالكلية الحربية، وقام بتحيتهم، حيث قابلوه بالترحاب والهتافات الحماسية والتصفيق، وقد وجه الرئيس لهم التحية والتقدير لما يتحملوه من جهد في تربية الأبناء وتنشئتهم على المبادئ والقيم الراسخة في حب الوطن.



