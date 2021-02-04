ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعثة الأهلى تتوجه لملعب مباراة الدحيل.. شاهد

الخميس 04/فبراير/2021 - 06:19 م
بعثة الاهلي
بعثة الاهلي
Advertisements
عبدالله هشام
تحركت بعثة النادي الأهلي من مقر إقامتها إلى ملعب المدينة التعليمية لمواجهة الدحيل القطري، ضمن منافسات الدور الثاني، من بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة الدحيل المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ووالتر بواليا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شريف وجونيور أجايي وأليو ديانج وأكرم توفيق ومحمود كهربا وياسر إبراهيم وسعد سمير ومروان محسن وصلاح محسن ومصطفى شوبير.
بعثة الأهلى تتوجه لملعب مباراة الدحيل.. شاهد
بعثة الأهلى تتوجه لملعب مباراة الدحيل.. شاهد
بعثة الأهلى تتوجه لملعب مباراة الدحيل.. شاهد
بعثة الأهلى تتوجه لملعب مباراة الدحيل.. شاهد
بعثة الأهلى تتوجه لملعب مباراة الدحيل.. شاهد
بعثة الأهلى تتوجه لملعب مباراة الدحيل.. شاهد
بعثة الأهلى تتوجه لملعب مباراة الدحيل.. شاهد
بعثة الأهلى تتوجه لملعب مباراة الدحيل.. شاهد
بعثة الأهلى تتوجه لملعب مباراة الدحيل.. شاهد
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الخطيب على رأسها.. تعرف على بعثة الأهلي في مونديال الأندية

استقبال كبير.. أحمد موسى: الأهلى في الدوحة غدًا

بدلة موحدة.. الأهلي يظهر بالزي الرسمي قبل السفر لخوض مونديال الأندية.. شاهد

بالأسماء.. قائمة لاعبي الأهلي المغادرة إلى الدوحة للمشاركة في مونديال الأندية

الأهلي يواجه الدحيل بالزي الثالث في مونديال العالم للأندية

بعثة الأهلي تؤدي صلاة الجمعة بالجزيرة.. وتغادر إلى مطار القاهرة

ترشيحاتنا

دراسة تحذر.. تناول هذا النوع من الحبوب يوميا يهدد حياتك

الأهلي ضد الدحيل.. حسين ياسر المحمدي: مباراة بين الخبرة والطموح

تامر عبد المنعم: أحب زوجتي وأحترم طليقاتي

تدريبات ومراجعات .. وزير التعليم يزف بشرى سارة لـ طلاب المرحلة الثانوية

الرئيس السيسي يقدم الشكر لأسرة مسيحية ..ماذا قدمت للوطن؟

بسبب أعمال السحر.. دولة عربية تحظر زيارة النساء للمقابر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تهديد بالقتل وألفاظ مسيئة.. مسافرة تدخل في حالة هياج خلال رحلة جوية بسبب الكحول

نيسان تؤكد موعد طرح الجيل الجديد من قشقاي في حفل مباشر يوم 18 فبراير الجاري .. صور

مشروب الطاقة الذهبي.. طريقة عمل الجنزبيل باللبن