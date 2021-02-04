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فن

نوال الزغبي تعلن طرح كليب "عقلي وقف"

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:16 م
صدى البلد
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منار نور
أعلنت الفنانة نوال الزغبي عن انطلاق أغنيتها الجديدة عقلي وقف عبر حسابها الشخصي على انستجرام .
 

ونشرت سيرين عبد النور مقطع فيديو من كليب اغنية "عقلي وقف" وعلقت علي الصورة قائلة: شاهد واستمع أغنية #عقلي_وقف على قناة يوتيوب.
 

على جانب آخر، حققت أغنية "القوية" للنجمة الذهبية نوال الزغبي، 5 ملايين مشاهدة، بعد طرحها في مطلع عام 2020، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات "يوتيوب".


أغنية "القوية" لـ نوال الزغبي، من کلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سلیمان، توزیع جیمی حداد، میکس وماسترینج: محمد المقهور.


يذكر أن آخر ألبومات نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغانٍ متنوعة، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى، نديم الشاعرى، عمرو المصرى، توما، إلهامى دهيمة. 

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