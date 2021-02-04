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فن

في أحدث ظهور.. نجلاء بدر لمتابعيها: زعلانة من الدنيا

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:39 م
نجلاء بدر
نجلاء بدر
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مصطفى كرم

شاركت الفنانة نجلاء بدر جمهورها بصورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديو انستجرام.


وعلقت نجلاء بدر على الصورة قائلة: "‬‪و زي ما قالت الفنانة الجميلة منى زكي في فيلم عن العشق والهوى جملة كتبها المؤلف والسيناريست والصديق المبدع تامر حبيب.. أنا زعلانة من الدنيا يا فاطمة ... زعلانة قوي"


وشاركت نجلاء بدر في بطولة مسلسل "لؤلؤ" مع عدد من نجوم الفن مي عمر، أحمد زاهر، نيرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

وتدور أحداثه حول "لؤلؤ" التي نشأت فى بيئة فقيرة وعاشت حياة صعبة منذ طفولتها ووضعت فى ملجأ للأيتام، والمعاناة التى عاشتها حتى وصلت إلى حلمها وأصبحت أهم وأشهر مطربة فى الوطن العربى.

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