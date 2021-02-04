والتر بواليا يسجل هدف الأهلي الثاني والـ VAR يلغيه

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تسجيل الهدف الثاني في مرمى منافسه الدحيل القطري، في اللقاء الافتتاحي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في دولة قطر.





انفرد والتر بواليا لاعب الأهلي بحارس مرمى الدحيل صلاح زكريا، وسجل الهدف الثاني للنادي الأهلي في الدقيقة 38 من عمر المباراة ولكن جاء قرار الفار بإلغائه.









ضربة البداية كانت من نصيب النادي الأهلي، بدأها بهجمة على مرمى الدحيل ولكن لم تكتمل واستقرت بين أقدام دفاع الفريق القطري.





حاول الدحيل الإنطلاق من ناحية محمد هاني لاعب الأهلي في الجبهة اليمنى، في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، ولكن كان هاني يقظا ومنع ايدنيلسون من المرور بخطأ لصالح الدحيل.





وسدد فريق الدحيل أول كرة له في الدقيقة الرابعة، على مرمى محمد الشناوي ولكن كانت بعيدة عن المرمى ولم تشكل أي اختبار على شنو.





وصل الأهلي لأول مرة في الدقيقة 6 الى مرمى الدحيل، عن طريق محمد مجدي أفشة الذي مرر كرة بينية مميزة لوالتر بواليا تركها لتصل لطاهر محمد طاهر الذي توغل وسدد كرة ولكن خرجت لركنية أولى لصالح المارد الأحمر.





وهتفت جماهير الأهلي باسم مؤمن زكريا في الدقيقة 8 من عمر المباراة احياء لموهبة اللاعب الذي أصاب بمرض نادر خلال الآونة الأخيرة، ويعيش في فترة علاجية خلال الفترة الحالية.





وكاد أن يفعلها حسين الشحات ويهز الشباك في الدقيقة 11 من عمر المباراة، بعد مراوغة دفاع الدحيل والوصول الى المرمى ولكن تدخل الحارس بقوة وأبعد الكرة.





وظهر الحذر على الدحيل وبدأ ترتيب صفوفه ودفاعاته من جديد، لتفادي هجوم الأهلي الذي بدأ في الوصول إلى المرمى كثيرًا.





هدأ اللقاء في ظل سيطرة أهلاوية على الكرة، دون أي خطورة على مرمى الدحيل.





وأحكم الدحيل دفاعاته امام الأهلي، ومنع اي لاعب من المرور إلى منطقة الجزاء، حتى تخطى لاعبي المارد الأحمر أكثر من 9 تمريرات دون الوصول إلى منطقة جزاء الفريق القطري.





وفي الدقيقة20 هتفت الجماهير لشهداء جماهير نادي الزمالك احياء لذكراهم، في لفتة طيبة من جماهير النادي الأهلي.





وتلقى حمدي فتحي لاعب الأهلي أول بطاقة صفراء في المباراة في الدقيقة 27 بعد تدخل قوي مع لاعب خط وسط فريق الدحيل القطري.





وفي الدقيقة 31 سدد حسين الشحات كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ليتقدم الأهلي على الدحيل 1-0.





وزادت السيطرة من الأهلي عقب تسجيل الهدف الأول، وحاول مجدي قفشة ومعلول تعزيز التقدم للمارد الأحمر، وصنعا هجمة رائعة في الدقيقة 33 ولكن تمكن دفاع الدحيل من التدخل وحرمان الأهلي من الهدف الثاني.













وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ووالتر بواليا.





بينما دخل فريق الدحيل بهذا التشكيل:

حراسة المرمى: علي صالح زكريا

الدفاع: محمد موسى - بسام الراوي - مهدي بن عطيه - احمد ياسر المحمدي

الوسط: إدميلسون، كريم بوضياف، على كريمي، سلطان البريك

الهجوم: اولونجا- دودو



