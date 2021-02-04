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توك شو

وزير قطاع الأعمال يعلن أخبارا سارة بشأن السيارات.. فيديو

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:15 م
شام توفيق وزير قطاع
شام توفيق وزير قطاع الأعمال
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البهي عمرو
قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تقضي بعدم الوقوف عند تجميع السيارات فقط أو زيادة المكون في الحدود التقليدية، وكانت البداية بـ50% مكون محلي وهو ما حدث في السيارة E70.

وأضاف هشام توفيق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" المذاع على قناة الحدث اليوم،  تقديم الإعلامي محمد موسى أنه خلال العام ونصف الماضي التقى عددا من المخترعين والعباقرة المصريين ولديهم أفكار هائلة في مجال السيارات، ولكن ينقصهم العمل المؤسسي، وهو ما نعمل عليه حاليا.

وكان وزير قطاع الأعمال العام، قد شهد توقيع بروتوكولي تعاون بين شركتي الهندسية لصناعة السيارات والنصر لصناعة السيارات التابعتين للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - مع شركة برايت سكايز المصرية المتخصصة في تطوير أنظمة التشغيل والتحكم في السيارات الكهربائية، وذلك بهدف توطين وتطوير صناعة السيارات في مصر، بحضور المهندس محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
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