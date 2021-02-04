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محافظات

كسح مياه الأمطار من شوارع دسوق بـ كفر الشيخ.. صور

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:00 م
كسح مياه الأمطار
كسح مياه الأمطار من شوارع دسوق بـ كفر الشيخ
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محمود زيدان
شهدت مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، انتشارًا مكثفًا لمعدات مجالس القرى والأحياء؛ لرفع مياه الأمطار المتركمة بسبب عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

من جانبها، تابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق أعمال رفع مياه الأمطارمن الشوارع وفتح البيارات والصفايات ، فضلًا عن استمرار رفع درجات الاستعداد بنطاق المركز والمدينة، لمواجهة التغيرات المناخية وسقوط الأمطار بجميع شوارع المدينة والقرى.

وشددت "ماضي" على رفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، للمتابعة على مدار الساعة على مدار الساعة باستمرار أعمال رفع وكسح وشفط مياه الامطار بجميع شوارع الرئيسية والفرعية، وتم الدفع بسيارات الكسح ، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى وتم رفع المياه المتراكمة.

جاء ذلك بمتابعة وحضور نائب رئيس المدينة لشئون المدينة أحمد عيسى، نائب رئيس المدينة لشئون النظافة المحاسب أحمد سلطان ورؤساء الأحياء، ونوابهم ورؤساء أقسام النظافة والمتابعة الميدانية وفريق العمل المعاون لهم من الملاحظين والعمال والسائقين.

كسح مياه الأمطار من شوارع دسوق بـ كفر الشيخ.. صور
كسح مياه الأمطار من شوارع دسوق بـ كفر الشيخ.. صور
كسح مياه الأمطار من شوارع دسوق بـ كفر الشيخ.. صور
كسح مياه الأمطار من شوارع دسوق بـ كفر الشيخ.. صور
كسح مياه الأمطار من شوارع دسوق بـ كفر الشيخ.. صور
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