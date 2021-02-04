النيابة تقرر حبس "أحمد ونهى" أصحاب الفيديوهات الجنسية بالبحيرة

قرر المستشار ممدوح أبو خشبة رئيس نيابة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، حبس المتهمين ببث مقاطع فيديو خادشة للآداب العامة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى أفلام قصيرة والشهيرة "أحمد ونهى"، 4 أيام على ذمة القضية مع مراعاة التجديد فى المواعيد القانونية.





وكان قد أدلى المتهمان ببث مقاطع فيديو خادشة للآداب العامة على مواقع التواصل الاجتماعي ، بأقوالهما في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بحوش عيسى بمحافظة البحيرة.





وقال المتهم "أحمد. ص. ا "، ٢٤ سنة، إنه قام بتسجيل فيديوهات بهدف تحقيق أرباح مادية مثل باقي مشاهير اليوتيوبر، مشيرًا إلي أنه اختار هذا النوع من الفيديوهات لمدي إقبال المشاهدين عليه، مؤكدًا أن هذه المقاطع عبارة عن مشاهد تمثيل وليست مشاهد حقيقية.





فيما قالت المتهمة "نهى.ا "، 30 سنة، إن المتهم الأول عرض عليها فكرة تمثيل الفيديوهات بهدف تحقيق أرباح مادية كبيرة بأقل جهد، موضحة أن المتهم الأول عرض عليها فيديوهات اليوتيوبر "أحمد وزينب" لتقليدهما بهدف الشهرة والربح.





و بدأت الواقعة عندما تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بعنوان "أحمد ونهى" والتي تخدش الحياء العامة للمجتمع و تساعد على نشر الاباحية والتجرؤ على المبادئ والأخلاق العامة، وعقب ظهور الفيديو، بدأت رجال الأمن بمديرية أمن البحيرة في فحصها.





وعلى الفور تمكنت القوات من تحديد هوية المتهمين، وانطلقت مأمورية من المباحث، وألقت القبض على المتهمين وتم التحفظ عليهما وعلى أكثر من 5 مقاطع فيديو، وسجلت القوات اعترافاتهما، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وقررت حبس المتهمين، على ذمة التحقيقات.





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