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الرجالة شرفتنا.. أول تعليق من مجلس إدارة الأهلي بعد الفوز على الدحيل في مونديال الأندية

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:52 م
النادي الاهلي
النادي الاهلي
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هاني حسين
هنأ طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، جماهير النادي الأهلي والشعب المصري بالفوز على الدحيل القطري في أولى مباريات كأس العالم للأندية.

وقال طارق قنديل  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"،: "لاعبو الفريق رجالة وشرفونا، والحمد لله على الفوز".

وانتهت أحداث مباراة الأهلي ومنافسه الدحيل القطري بتقدم المارد الأحمر بهدف دون رد، في اللقاء الافتتاحي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في دولة قطر.

وجاء الهدف من كرة قطعت من لاعب وسط الدحيل، عن طريق والتر بواليا الذي ترك الكرة لحسين الشحات وسدد كرة أرضية رائعة على يمين صلاح زكريا حارس مرمى الدحيل.

وانتهت المباراة بفوز النادي الأهلي بهدف دون رد في افتتاحية بطولة كأس العالم للأندية.

ويواجة الأهلي فريق بايرن ميونخ الألماني يوم الأثنين المقبل الساعة 8 مساء، وتذاع المباراة على بي أن سبورت 1.
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