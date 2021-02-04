بعد هزيمة الدحيل.. لاعبان بالأهلي يخضعان لفحص المنشطات

خضع بدر بانون وحسين الشحات، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص ‏المنشطات عقب مباراة الدحيل، التي أقيمت مساء اليوم على استاد المدينة التعليمية، ونجح ‏خلالها الفريق في تحقيق الفوز والتأهل لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي بطولة كأس ‏العالم للأندية.‏









ومنحت اللجنة المنظمة للبطولة أيمن أشرف جائزة رجل المباراة، بعد الأداء المميز الذي قدمه ‏خلال اللقاء.‏









وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، ويواجه بايرن ميونيخ يوم ٨ فبراير الجاري، بعد الفوز على الدحيل القطري بهدف نظيف سجله حسين الشحات، في الدقيقة ٣٠ من زمن المباراة، التي أقيمت على استاد المدينة التعليمية، في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.









قدم لاعبو الأهلي عرضًا قويًّا خاصة في شوط المباراة الأول، الذي شهد سيطرة الفريق وسط تراجع وتكتل دفاعي لفريق الدحيل، وفي الدقيقة ٣٨ يلغي الحكم الجواتيمالي ماريو إسكوبار هدفًا للأهلي سجله والتر بواليا بداعي التسلل.



