الشناوي: سنقدم مباراة تليق بالاهلي أمام بطل أوروبا

قال محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن فريقه سيعمل على تقديم مباراة تليق بقيمة بطل إفريقيا عندما يواجه بايرن ميونيخ يوم الاثنين المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية.





وفي تصريحات لقناة الكأس القطرية قال الشناوي بعد الفوز على الدحيل بهدف نظيف في المونديال: "بايرن ميونيخ بطل أوروبا وهو فريق كبير جدًا، لكننا كنا نفكر فقط في الدحيل".





وأضاف الشناوي: "سنقضي اليوم فرحين بما حققناه بالفوز على الدحيل، ثم نبدأ غدًا الإعداد لمواجهة بايرن ميونيخ من أجل تقديم مباراة تليق بالنادي الأهلي وبالبطولة".





وعن مواجهة الدحيل قال الشناوي: "كنا الأفضل في الشوط الأول وكان يمكن أن نسجل ثلاثة أهداف، بسبب أن الدحيل لعب بمهاجم واحد فقط وتراجع للدفاع".



