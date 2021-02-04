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جميلة من جوة وبرة.. تامر أمين يعلق على الذكرى الأولى لـ نادية لطفي.. فيديو

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:49 م
تامر أمين
تامر أمين
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محمد القاضي
علق الإعلامي تامر أمين، على الذكري الأولى لرحيل شقراء السينما نادية لطفي، قائلا: «جميلة من جوة من برة».

وأضاف "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: «فنانة لا يجب أن ننساها.. أعمال الراحلة الفنانة نادية لطفي استمر لأكثر من 50 سنة».

وتابع: «واحدة من من جميلات السينما المصرية.. واحدة من الفنانات الراقيات سواء في فترة شبابها بأفلامها الرومانسية الجميلة، أو في فترة نضوجها بالأدوار المهمة التي قامت بها».

وأشار: «أحدثكم عن الجميلة ذات الوجه الملائكي الفنانة نادية لطفي.. وهي واحدة من الفنانات التي كانت تحترم نفسها طول الوقت، سواء وهي صغير أو وهي كبيرة، وكانت صديقة وحبيبة الكل».
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