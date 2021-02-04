جميلة من جوة وبرة.. تامر أمين يعلق على الذكرى الأولى لـ نادية لطفي.. فيديو

علق الإعلامي تامر أمين، على الذكري الأولى لرحيل شقراء السينما نادية لطفي، قائلا: «جميلة من جوة من برة».





وأضاف "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: «فنانة لا يجب أن ننساها.. أعمال الراحلة الفنانة نادية لطفي استمر لأكثر من 50 سنة».





وتابع: «واحدة من من جميلات السينما المصرية.. واحدة من الفنانات الراقيات سواء في فترة شبابها بأفلامها الرومانسية الجميلة، أو في فترة نضوجها بالأدوار المهمة التي قامت بها».



