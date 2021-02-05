المطربة هلا رشدي تبدع في غناء رق الحبيب لـ أم كلثوم على الهواء.. فيديو

أبدعت المطربة هلا رشدي، في غناء "رق الحبيب" للسيدة أم كلثوم، كلمات أحمد رامي وألحان محمد القصبجي، علي الهواء.





وحلت هلا رشدي، ضيفة على الإعلامية "لبني عسل"، ببرنامج "سهرة خاصة"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، بمناسبة الذكرى ال46 على رحيل سيدة الغناء العربي أم كلثوم.





وقالت : إنها تحاول إيصال أحساس أم كلثوم للجمهور عندنا تغني لها، معقبه: «بحاول أوصل إحساسها اللي كانت بتوصله للناس».





وأضاف «أم كلثوم كانت تتميز بصدق الكلمة، لأن كلامها كان خارج من الأعماق».





وأشارت: «أحد أسباب سحر أم كلثوم هو صدق الكلمة التي كانت تُكتب لها، والدليل أن كلامها ما زال يؤثر بشكل كبير حتى الآن».



