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رياضة

هاشتاج البايرن يشعل تويتر.. والجماهير: أكيد مستواه اتغير بعد دورى الأبطال

الجمعة 05/فبراير/2021 - 04:15 ص
صدى البلد
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سيد احمد
دشن عدد كبير من جماهير النادى الاهلى هاشتاج " البايرن " قبل مبارة النادى الأهلى و نادى بايرن ميونيخ الألمانى فى نصف  نهائى كاس العالم للاندية .

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت أبرز التغريدات كالاتى : 




وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، ويواجه بايرن ميونيخ يوم ٨ فبراير الجاري، بعد الفوز على الدحيل القطري بهدف نظيف سجله حسين الشحات، في الدقيقة ٣٠ من زمن المباراة، التي أقيمت على استاد المدينة التعليمية، في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.

قدم لاعبو الأهلي عرضًا قويًّا خاصة في شوط المباراة الأول، الذي شهد سيطرة الفريق وسط تراجع وتكتل دفاعي لفريق الدحيل، وفي الدقيقة ٣٨ يلغي الحكم الجواتيمالي ماريو إسكوبار هدفًا للأهلي سجله والتر بواليا بداعي التسلل.
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