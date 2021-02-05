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فن

لقيت الطبطبة.. هشام جمال لـ متابعيه: قولولنا أغنية دويتو نغنيها أنا وليلى

الجمعة 05/فبراير/2021 - 06:15 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الفنان هشام جمال صورة له مع الفنانة ليلى احمد زاهر وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام". 

وعلق هشام جمال قائلا " لو عجبتكم اغنية التتر قولولنا اغنية دويتو نغنيها أنا وليلى مع بعض " في_بيتنا_روبوت " .

وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى : أغنيه اول مره لدنيا سمير غانم  - يا سلام علي حبي وحبك - لقيت الطبطبة 

يذكر أن تصدّرت الفنانة الشابة ليلي أحمد زاهر محرك البحث جوجل بعد عرض الحلقات الأولي من مسلسل في "بيتنا روبرت ".

مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبه وليلي زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.

يُعرض المسلسل على شاشة CBC، من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة "سي بي سي"، كما يُعرض على قناة "سي بي سي دراما" في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وشاركت ليلى أحمد زاهر في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل الفتوة مع ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، أحمد خالد صالح، مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.     
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