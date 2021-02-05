لسرقة 500 جنيه.. حبس المتهم بقتل خفير بقليوب

أمرت نيابة قليوب بمحافظة القليوبية ، بحبس المتهم بقتل خفير خصوصي داخل مخزن أخشاب لسرقته 4 أيام على ذمة التحقيق.





كما أمرت النيابة بندب الطبيب الشرعي لمناظرة الجثة والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.









واعترف المتهم خلال التحقيقات التي أجريت معه بارتكابه الواقعة وقال إنه حضر إلى المخزن مع شقيقه للتوسط له للعمل فى الحراسة والأمن.





وأشار المتهم إلى أنه عقب انصراف العمال استمر بالتواجد مع المجني عليه بحجة الإقامة معه لعدم وجود مكان يبيت فيه ولبعد المسافة عن محل سكنه وأثناء تناولهما وجبة العشاء فكر فى التخلص من المجنى عليه والاستيلاء على متعلقاته الشخصية.





وعلى الفور قام بالتعدى عليه بالضرب بقطعة حديدية محدثا إصابته التى أودت بحياته واستولى منه على 500 جنيه وهاتفه المحمول وقام بإلقاء كمية من الأخشاب على جثته لإخفاء جريمته وهرب وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة والهاتف المحمول المُستولَى عليه.





تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد شريف الدخاخني مأمور مركز قليوب بتلقية بلاغا من مالك مخزن أخشاب 38 سنة باكتشافه مقتل الخفير الخصوصى لمخزنه 55 سنة.





وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث قاده اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى تحديد مرتكب الواقعة حيث تبين أنه نجار مسلح 55 سنة مقيم بتلا في المنوفية.





وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها واعترف بارتكابه الواقعة.





من ناحية اخرى تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض أحد أهالي منطقة القلج التابعة لمدينة الخانكة على طفلة رضيعة يتراوح عمرها ما بين شهرين أو ثلاثة ملقاة أمام منزله تحرر محضر بالواقعة وتم نقل الطفله لمستشفي شبين القناطر العام لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لها وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة بعثور سعد رمضان مقيم بمنطقة القلج علي طفله رضيعة يتراوح عمرها مابين شهرين أو ثلاثة، ملقاه أمام منزله ترتدى جميع ملابسها وبداخل لفة قماش للأطفال.