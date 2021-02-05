العراق: إخلاء 103 حاويات تحتوي على مواد شديدة الخطورة في موانئ أم قصر

أفادت هيئة المنافذ الحدودية العراقية اليوم الجمعة، بأنه تم إخلاء 103 حاويات تحتوي على مواد شديدة الخطورة في موانئ أم قصر.





وذكرت هيئة المنافذ الحدودية العراقية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء والمتضمنة إخلاء الحاويات الكيمياوية وشديدة الخطورة في الموانئ التي تشكل تهديدًا على سلامة المنشآت الحكومية والسكنية واستبعادها إلى أماكن نائية لسلامة المواطن والمجتمع اتخذت الهيئة كافة الإجراءات الأصولية لتنفيذ تلك التوجيهات بإخلاء (103) حاويات تحتوي على مواد شديدة الخطورة".



