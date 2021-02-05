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أخبار العالم

البحرين ترحب بدعم أمريكا لجهود السعودية في حل أزمة اليمن

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:39 ص
البحرين
البحرين
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أمينة الدسوقي
رحبت مملكة البحرين بما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع المملكة العربية السعودية للدفاع عن سيادتها والتصدي للتهديدات التي تستهدفها.

وأعربت وزارة الخارجية وفقا لصحيفة الأيام البحرينية، عن ترحيب مملكة البحرين بتأكيد الولايات المتحدة على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي مارتن جريفيثس، مرحبة بتعيين تيم ليندركينج مبعوثا للولايات المتحدة لليمن، لما يتمتع به من خبرة ودراية بالشؤون اليمنية والإقليمية.

كما أشادت وزارة الخارجية بما قامت به المملكة العربية السعودية من خطوات مهمة لتعزيز فرص التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، استنادا إلى المرجعيات الدولية المعتمدة ممثلة في المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، منوهة بما تبذله المملكة لتعزيز الجهود الرامية لإحلال الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية.
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