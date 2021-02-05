وكيل أوقاف السويس: مواجهة الفساد أحد أهم دعائم الحكم الرشيد

قال الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس: إن جميع الخطباء فى المساجد التزموا بموضوع الخطبة الموحدة تحت عنوان " حديث القرآن عن بغاة الفتنة والمفسدين في الأرض "وأنهم لم يرصدوا أى مخالفات بصلاة الجمعة اليوم.





وتابع وكيل وزارة الأوقاف حديثه من منبر مسجد الإمام الحسين بالأمل التابع لإدارة أوقاف فيصل ان المتأمل في القرآن الكريم يجد أنه أولي الحديث عن بغاة الفتنة والمفسدين في الأرض عناية خاصة وذلك لبيان ضلالهم وإظهار خطرهم علي الأديان والأوطان.





وأضاف: فقد أخبرنا سبحانه و تعالى أن الأنبياء واهل الفضل في كل زمان ومكان ينهون عن الفساد في الأرض ويحذرون من المفسدين فقد قال تعالي :( وقال موسي لأخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع المفسدين ) وقال سبحانه و تعالى:( فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض ) .













وتابع ماجد راضي في خطبته أن الحق تبارك وتعالي بين صفات المفسدين والبغاة الكذب والتدليس وادعاء الصلاح والإصلاح حيث يقول سبحانه وتعالى:( ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله علي ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولي سعي في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ) ويقول سبحانه و تعالى:( وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ) ويقول سبحانه وتعالى:( قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا * الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ) ...









وأكد الشيخ ماجد راضي فرج وكيل وزارة الأوقاف أن مواجهة الفساد أحد أهم دعائم الحكم الرشيد فالمفسدون والبغاة والمعوقون لمسيرة الخير والإصلاح معول هدم للمجتمع ولابد للتصدي لهم بكل حزم وقوة فهم شرار الخلق حيث يقول نبينا صلي الله عليه وسلم:( ألا أخبركم بشراركم : المشاؤن بالنميمة ، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت ) ..





وختم وكيل وزارة الأوقاف خطبته أن القرآن الكريم بين جزاء بغاة الفتنة والمفسدين في الدنيا ومصيرهم في الآخرة فقد قال سبحانه و تعالى :( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) ويقول سبحانه وتعالي :( وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۙ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ) ..



