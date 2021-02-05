ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وفد أوروبي يزور الخرطوم لبحث التوتر الحدودي بين السودان وإثيوبيا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:43 م
الجيش السوداني
الجيش السوداني
Advertisements
أحمد محرم
ذكرت قناة "العربية" أن وفدًا أوروبيًا سيصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم الأحد المقبل لبحث التوتر على الحدود بين السودان وإثيوبيا.

وتجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات أثيوبية على الحدود بين البلدين، يوم الخميس، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى.

وقالت وسائل إعلام سودانية إن "العشرات من القوات الأثيوبية قتلوا وأسر آخرون، خلال الاشتباكات التي وقعت في منطقة الفشقة الصغرى التابعة لولاية القضارف شرقي البلاد".

وأفادت مصادر محلية لشبكة "إرم نيوز" بأنه على الجانب السوداني، قتل جندي وأصيب 4 آخرون، فيما نجح الجيش بالسيطرة على منطقة كمبو ملكامو.

وكان الجيش السوداني أعلن مؤخرا إعادة نشر قواته على الحدود الشرقية، وطرد مليشيات إثيوبية كانت تسيطر على مساحات من الأراضي الزراعية داخل حدوده تصل لمليوني فدان تسيطر عليها مليشيات إثيوبية لـ25 عاما.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد هجوم أديس أبابا.. الجيش السوداني يسيطر على مناطق جديدة على حدود إثيوبيا

إثيوبيا تقصف منطقة أبو طيور والجيش السوداني يرد

قيادات الجيش السوداني يتفقدون الحدود مع إثيوبيا

السودان يكشف موقفه من الحرب مع إثيوبيا

تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات إثيوبية على الحدود

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. السيسى يشكر أسرة قبطية.. بكري يلمح لـ تعديل وزاري يشمل 12 وزيرا

اتحاد الكرة يكشف تفاصيل مديونية أندية الدوري المصري

الصين تمنح مصر 300 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا

كهربا يتصدر تريند تويتر قبل مباراة بايرن ميونيخ.. شاهد

وفاة سعد الجمال عضو مجلس النواب

شاهد.. كسوة الكعبة المشرفة في صندوق زجاجي بمسجد السلام بشرم الشيخ

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ظل انتشار كورونا.. 4 مكونات لعلاج السعال الجاف بالمنزل

اخلع شرابك.. نصائح لعدم ارتداء الجوارب أثناء النوم

نتائج مذهلة.. ماذا يحدث بالجسم عند تناول ملعقة من العسل الأبيض؟