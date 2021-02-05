الكشف على 1100 حالة خلال قافلة طبية بنجع حمادي ‪ ‬

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن مديرية الصحة نظمت قافلة طبية بقرية عزبة البوصة بمركز نجع حمادى، يومىّ الأربعاء والخميس الماضيين، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وذلك في إطار حرص المحافظة على وصول الخدمات الطبية لكافة المواطنين في القرى والنجوع النائية لاسيما الأكثر احتياجا منها‪ .‬

أوضح الداودى، أن القافلة ضمت عيادات متنقلة متنوعة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد ١١٠٠ حالة بواقع " ٣٣٨ أطفال - ٣٢٩ باطنة - ٢٠١٣ جلدية - ١٠١ نساء - ٨٨ جراحة - ٣٠ تنظيم أسرة".

و أضاف محافظ قنا، بأنه تم خلال القافلة اجراء فحوصات معملية لـ ٥٨ حالة وعمل سونار لعدد ٦٠ حالة.

وأشار الدكتور راجى تاوضروس، مدير مديرية الصحة، إلى أن المديرية تنظم قافلة طبية يومىّ الأربعاء والخميس من كل أسبوع فى احدى قرى المحافظة لاسيما الأكثر احتياجا منها.





و أشار محافظ قنا، إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج و الإحالة بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين، حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما ١٠٣ مواطن بهدف التوعية بخطورة الأمراض و ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.





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