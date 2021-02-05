الاتحاد الأوروبي يعتبر لقاح كورونا الروسي بشرى سارة للبشرية

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، أن اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك V" بشرى سارة للبشرية.
وقال بوريل خلال لقائه بوزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن يأمل في أن "تتمكن الوكالة الأوروبية للأدوية من ترخيص" اللقاح الذي تمّ تطويره في روسيا.
بدوره، أكد لافروف أنه يجري اتصالات مع الولايات المتحدة، "لرؤية ما إذا كان ممكنًا العمل معًا" في هذا المجال، مضيفًا أن دولًا عدة في الاتحاد الأوروبي أبدت "اهتمامها بإنتاج اللقاح على أراضيها".
وكان المستشار النمساوي، سيباستيان كورتس، دعا إلى ترك "المحرمات الجيوسياسية" جانبا عندما تقوم الوكالة الطبية الأوروبية بدراسة إمكانية تسجيل اللقاحات من روسيا والصين.
وأكد كورتس في تصريح صحفي على أنه "لا مكان للمحرمات الجيوسياسية عند دراسة تسجيل اللقاحات (المضادة لفيروس كورونا)".
وقد سبقه في ذلك الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حيث شدد على أن اتخاذ القرار بشأن استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي لا ينبغي أن يكون سياسيا، بل علميا، بناء على نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الواردة في مجلة "لانسيت" العلمية البريطانية.