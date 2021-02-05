الاتحاد الأوروبي يعتبر لقاح كورونا الروسي بشرى سارة للبشرية

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، أن اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك V" بشرى سارة للبشرية.





وقال بوريل خلال لقائه بوزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن يأمل في أن "تتمكن الوكالة الأوروبية للأدوية من ترخيص" اللقاح الذي تمّ تطويره في روسيا.





بدوره، أكد لافروف أنه يجري اتصالات مع الولايات المتحدة، "لرؤية ما إذا كان ممكنًا العمل معًا" في هذا المجال، مضيفًا أن دولًا عدة في الاتحاد الأوروبي أبدت "اهتمامها بإنتاج اللقاح على أراضيها".



