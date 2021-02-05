ستظل أعماله خالدة.. كيف نعى الفنانون عزت العلايلي

نعى عدد من الفنانين الراحل عزت العلايلي الذي توفي صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 86 عاما، من أبرزهم..

ونشرت هالة صدقي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة لها مع عزت العلايلي وعلقت عليها قائلة :‬‏‪" ‬‏‪ ‬‏ أ‬‏‪ ‬‏‪ ‬‏‪تمني من خلال صفحتي اشاعه الطاقه الايجابيه السعيده ولكن للاسف بعض الاخبار الحزينه تفرض نفسها علينا ،انعي بكل الالم والحزن استاذي ومعلمي الفنان الكبير عزت العلاليلي صاحب اطيب قلب واحن انسان ،لم يمر عيد او مناسبه سعيده الا لو كان هو اول المهنئين سنفتقدك ونفتقد فنك الراقي يا استاذ برتبه انسان لم اعلم انها اخر صوره ،من مهرجان الاسكندريه الذي قام بتكريمه مؤخرا ،الله يرحمك يا استاذي.

علقت هند صبري، على صورتها مع عزت العلايلي، قائلة: « فقدت السينما المصرية والعربية فنانا كبيرا واعيا بقضايا مصر والوطن العربي وترك لنا تاريخا سينمائيا كبير وعلامات مثل فيلمي الارض والاختيار مع العبقري يوسف شاهين والمواطن مصري مع المخرج الكبير صلاح ابو سيف والطوق والأسورة مع خيري بشارة.. وداعا الفنان عزت العلايلي الله يرحمه».